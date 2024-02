Fnac Dart, ricavi 2023 in leggero calo a 7,88 miliardi di euro

Fnac Darty

(Teleborsa) -, multinazionale francese attiva nel commercio al dettaglio, ha chiuso ilconpari a 7.875 milioni di euro, pressoché stabili rispetto al 2022 (-0,9% a dati reporting e -1,1% a perimetro omogeneo). Ilha raggiunto il 30,2% nel 2023, stabile rispetto al 2022 escludendo l'impatto diluitivo del franchising.L'è stato pari a 31 milioni di euro nel 2023, contro i 104 milioni di euro del 2022. L'è stato negativo per 75 milioni di euro, contro i positivi per 100 milioni di euro."In questo contesto senza precedenti di, Fnac Darty è stata in grado di accelerare la profonda trasformazione del suo modello di cliente e servizio digitale - ha commentato il- Il nostro posizionamento unico, supportato da marchi forti, ci rende un partner chiave nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti e dei nostri 11 milioni di abbonati in tutto il mondo"."Il 2023 è stato dominato da un grande slancio nei nostri progetti di innovazione, in particolare nell'per migliorare il nostro servizio clienti e le prestazioni dei nostri siti web", ha aggiunto.