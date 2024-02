IWB, Banca Akros: finestra ideale per possibile M&A nel secondo semestre

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - Laper unada parte di(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, potrebbe essere "". Lo scrivono gli analisti di Banca Akros dopo l'intervista dell'AD Alessandro Mutinelli a Teleborsa , in cui l'imprenditore ha detto che l'azienda potrebbe cercare nuove opportunità di M&A nel 2024.Attualmente, tuttavia, l'obiettivo principale di IWB è. L'azienda vuole offrire marchi più posizionati piuttosto che prodotti entry level per preservare il valore dell'offerta. L'obiettivo dell'M&A dovrebbe pertanto rientrare in questo approccio.Nel 2023 la società ha registrato ricavi per 429,1 milioni di euro con un EBITDA atteso nella fascia più alta della guidance (tra 40-44 milioni di euro) con unadi euro, ricorda Banca Akros, che ha una raccomandazione Buy e un target price di 28 euro per azione."IWB è uno dei titoli sotto la nostra copertura con la più: nel 2024-25 si prevede che fornirà un FCF yield di circa 16% - si legge nella nota - Inoltre, si prevede che il rapporto debito netto/EBITDA sarà pari a 1,8x - 1,1x rispettivamente nel 2024-2025".