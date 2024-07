Marzocchi Pompe, nel primo semestre ricavi preliminari a 22 milioni

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, riunitosi in data 24 luglio 2024 e conclusosi in tarda serata, ha approvato i dati consolidati preliminari per il primo semestre 2024, che confermano il, dovuto prevalentemente al rallentamento del settore industriale rilevato nel 2024 sui mercati mondiali, in particolare nel mercato automotive., in calo del 17,3% rispetto al primo semestre 2023, pari a euro 26,6 milioni, ed in calo del 4,8% rispetto al secondo semestre 2023; detto calo è in linea con l’andamento del comparto.I risultati delle vendite consolidate del primo semestre 2024 risentono di una generale frenata dell’industria europea ed americana, con particolare riferimento al settore automotive, che ha visto un calo di volumi del 33,8%, passando da euro 5,3 milioni del 1° semestre 2023 agli attuali euro 3,5 milioni di questo primo semestre 2024.Anche ilha sofferto un calo, sebbene in misura più ridotta rispetto all’automotive, con vendite pari a euro 18,5 milioni contro gli euro 21,3 milioni del primo semestre 2023 (-13,1%), ma con un +1,2% rispetto al secondo semestre 2023.A livello di, si osserva una leggera crescita del mercato italiano, passato al 29%, mentre la quota export si attesta al 71%, sostanzialmente invariata rispetto all’intero 2023 (71,6%).L’netto è salito ad euro 7,0 milioni, in aumento del 32,10% rispetto al 31 dicembre 2023 (euro 5,3 milioni) per effetto degli investimenti in corso di realizzazione, legati principalmente all’ampliamento degli spazi produttivi della sede di Zola Predosa. Al 30 giugno del 2023 la stessa posta era pari ad euro 8,3 milioni.I dati consolidati completi e definitivi relativi al primo semestre 2024 saranno esaminati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 27 settembre 2024.