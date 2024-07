Esautomotion, ricavi in calo del 26% nel primo semestre

Esautomotion

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione industriale, ha chiuso ilconpari a 14,2 milioni di euro, registrano una decrescita di circa il 26% rispetto al primo semestre del 2023, pari a 19,3 milioni. Il dato è coerente con l'attuale contesto di mercato, palesatosi a partire dal secondo semestre del 2023, sottolinea la società.LaConsolidata rimane positiva per 3,5 milioni, in linea con il dato del 31 dicembre 2023 considerando anche il pagamento del dividendo 2023."Cogliamo negli ultimi mesi dei segnali positivi, a partire dalla ripresa di ordinativi dai clienti che hanno finalmente riassorbito gli eccessi di scorte accumulate nel passato anno - ha commentato il- Non abbiamo perso clienti ed anzi ne abbiamo aggiunti di nuovi, continuando la nostra espansione nel mondo. Siamo quindi positivi sul futuro, quando all'inversione del ciclo si aggiungeranno i frutti degli investimenti commerciali e tecnologici operati da Esautomotion".