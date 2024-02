Sicurezza lavoro: stretta sul nero e appalti per fermare la strage

(Teleborsa) - Il governo sta adottando misure drastichearrivando persino a sospendere i bandi. Il Governo mette a punto un piano volto a, che prevede l'incremento delle sanzioni, anche di natura penale, un aumento del numero di ispettori e controlli, nonché l'implementazione di programmi di formazione e qualificazione per le imprese. Dopo la tragedia nel, l'obiettivo - condiviso da tutti - è quello di fermare la strage sul lavoro e contrastare il sommerso. L'esecutivo lavora ad un provvedimento organico che andrà al prossimo Consiglio dei ministri. E prima,, vedrà i sindacati e le imprese, convocate a Palazzo Chigi a partire dalle 8.30. Mentre Cgil e Uil scioperano e la Cisl si mobilita.Al, il quadro delle misure allo studio è stato delineato, aprendosi con un resoconto da parte della Ministra del Lavoro,Tra le, si valuta l'interdizione dagli appalti per un periodo da due a cinque anni in caso di gravi violazioni o di accertata responsabilità penale per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per le imprese irregolari, si considera anche l'interruzione dei benefici fiscali e contributivi. Inoltre, si prevede un aumento delle sanzioni amministrative per il lavoro nero e irregolare, nonché il reintroduzione di reati penali legati ad appalti, subappalti e somministrazioni illecite.Non è stata discussa l'introduzione del, su cui il, facendo riferimento all'esperienza dell'omicidio stradale, dove l'aumento delle pene non ha portato a una diminuzione degli incidenti, bensì a un aumento. Si sta invece considerando l'istituzione di una norma per coordinare le attività investigative tra le procure della Repubblica.Un tema rilanciato dai sindacati in piazza. I, nella giornata dello sciopero di due ore proclamato insieme agli edili e ai metalmeccanici per dire "", manifestano proprio a Firenze nella zona del cantiere della tragedia. E chiedono al governo che si apra "", attacca, "non sia il solito film dove ci tengono mezz'ora a palazzo Chigi per poi fare quello che vogliono". Aspetto che evidenzia anche Pierpaolo Bombardieri: "Vorremmo dare il nostro contributo e avere testi scritti. Se il governo pensa di informarci su quello che ha già deciso siamo sulla strada sbagliata". Pronti ad andare avanti "se lunedì non parte una strada nuova, fino ad arrivare a manifestare a Roma", avverte Landini.Nel mirino gli appalti alla richiesta di investire di più sulla prevenzione, estendere le tutele previste negli appalti pubblici agli appalti privati, istituire la patente a punti. La Cisl non sciopera ma dà il via ad una mobilitazione con assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori e lancia un "patto di responsabilità", insieme ad un decalogo di proposte, che impegni governo, istituzioni, enti e parti sociali in una "strategia nazionale" per "fermare la scia di sangue", dice. Che apprezza l'incontro convocato per lunedì dal governo, "un bel segnale" per riavviare il confronto, che deve essere "strutturato e permanente".I dati confermano un quadro critico: nel 2023 nelle ispezioni in edilizia il livello di irregolarità è risultato pari al 76% e superiore all'85% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al Superbonus 110%, come riferisce Calderone al Cdm.La ministra fa il punto anche sugli ispettori -, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell'Inps e dell'Inail - e assicura che. E che saranno sbloccate le assunzioni per incrementare di 500 unità il contingente dell'Inl.