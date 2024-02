TIM, Equita: rapporto debito/EBITDA-AL atteso in ulteriore calo a 1,2 al 2026

Equita

(Teleborsa) -vede "un" per, secondo quando si legge in una nota che contiene le aspettative sul Capital Market Day del 7 marzo e le stime di TIM post cessione di NetCo e deconsolidamento di Sparkle.Il broker stimain aumento del +3% CAGR 2023-26 (domestico +1%, Brasile +6%),(After Lease) in crescita del 7% CAGR (domestico +4%, Brasile +10%) e Adj. EBITDA-AL - CAPEX in aumento del 16% CAGR (domestico +12%, Brasile +18%).Inoltre, prevede che sia la ServCo domestica che il Brasile genereranno liquidità prima dell'utilizzo degli acca tonamenti (prepensionamenti e fondi di rischio), con unche dovrebbe migliorare da 2,0x 2023 proforma a 1,2x entro la fine del 2026."Non ipotizziamo distribuzione di dividendi da parte di TIM nell'arco di piano, in attesa di maggiore", viene sottolineato nella nota, che conferma il giudizio "Buy" e il target price a 40 centesimi.