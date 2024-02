Unindustria, Sezione Trasporti e Logistica: Sabrina De Filippis nuova Presidente

(Teleborsa) -Amministratore Delegato di, capofila del Polo Logistica del Gruppo FS è stata eletta oggi a Roma alla guida della Sezione Trasporti e Logistica diNe dà notiziaportale informativo del Gruppo, sottolineando che la nomina è stata ufficializzata oggipresso la sede dell’associazione a Roma dove l'Assemblea elettiva della Sezione Trasporti e logistica di Unindustria ha rinnovato i propri Organi eleggendo Presidente, Consiglio Direttivo e Vicepresidente per il prossimo quadriennio.– ha dichiaratoAD di Mercitalia Logistics società capofila del Polo Logistica del Gruppo FS - I trasporti rappresentano un driver strategico per la competitività del sistema imprenditoriale e un fattore abilitante per sviluppare le capacità del territorio di rispondere alle esigenze delle aziende. Per questo è fondamentale creare le condizioni affinché il sistema delle imprese del settore possa esprimere le proprie potenzialità. Come Unindustria dobbiamo accompagnare questa evoluzione, rafforzando il nostro ruolo come soggetto autorevole e primario interlocutore nell’ambito della pianificazione e dello sviluppo di servizi della regione. Da laziale sarà uno stimolo in più contribuire a mettere a sistema l’offerta con la domanda di trasporto a livello territoriale, con particolare riguardo alle aree industriali. Il nostro obiettivo sarà quello di favorire sempre più la costruzione diLa Sezione Trasporti e Logistica di UnindustriaIn particolare, sono rappresentati, della logistica, del trasporto merci e passeggeri e del fleet management. Nel 2022 il valore totale delle attività logistiche in Italia ha superato i 100 mld di euro (116,4 miliardi) e secondo le previsioni il settore registrerà una decisa crescita del fatturato anche nel biennio 2023-2024. Opportunità da cogliere per un Paese come il nostro che nel contesto europeo negli ultimi anni, pur mantenendo la sua posizione, risulta ancora indietro i principali competitor.