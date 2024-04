EQUITA, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,35 euro

EQUITA Group

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di unpari a 0,35 euro per azione, da corrispondersi in due tranche, rappresentativo di un dividend yield del 9% circa.Via libera anche alla prima e alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti nel 2023, oltre che all'autorizzazione all'acquisto e disposizione diL'assemblea ha confermatoqualedel Consiglio di Amministrazione. Lunelli era già stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2023, a seguito delle dimissioni rassegnate da Paolo Colonna, e resterà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.Infine, i soci hanno integrato la composizione delcon la nomina di Andrea Serra, Sindaco Effettivo, e Sabrina Galmarini, Sindaco Supplente.