Banche ben acquistate in Borsa su speculazioni di M&A su Mediobanca e UniCredit

(Teleborsa) -, dopo che stamattina Il Foglio ha riferito che una grande banca d'affari sta preparando uno studio di fattibilità relativo ad un'operazione, già ipotizzata nel 2021, che vedrebbein un'operazione da 12 miliardi di euro, che coinvolgerebbe alla fine anchedi cui Mediobanca è primo azionista.I rumors arrivano dopo i. Con i soldi raccolti dalla cessione della quota in Banco BPM, 140 milioni di euro di cui 80 milioni di plusvalenza,ha "consolidato" la "storica partecipazione di lungo termine in Generali, ha detto qualche giorno fa il presidente Fabrizio Palenzona. Ieri è invece emerso che l'è salito dal 10,84% al 10,98% del capitale sociale (con l'uscita di Angelini e l'ingresso di Valsabbia Investimenti e PLT Holding).Secondo Il Foglio, l'operazione UniCredit-Mediobanca non incontrerebbe alcun ostacolo da parte della Banca centrale europea, potrebbe creare, non potrebbe che essere vista in modo positivo anche dal governo italiano e porterebbe altri colossi finanziari italiani (vengono citati) a ragionare sul proprio futuro e a interrogarsi su quali passi eventualmente compiere per misurarsi su nuovi terreni.A seguito di queste indiscrezioni, Mediobanca si è portata, con. Spicca infatti il volo, che si attesta a 12,82 euro, con un aumento del 4,23% che la posiziona come miglior titolo del FTSE MIB.anche per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,74%. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,30%. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,17%. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,87%.