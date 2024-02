Agroalimentare, UE: surplus di 6,9 miliardi a novembre, +27% sul 2022

(Teleborsa) - Dopo aver raggiunto il livello più alto degli ultimi tre anni nell'ottobre 2023 , ilha continuato a crescere ulteriormente nel novembre 2023. Ha raggiunto iin più rispetto al mese precedente e +27% in più rispetto a novembre 2022. Lada gennaio a novembre 2023 ha raggiunto i. Si tratta di 12 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Sono questi i principali risultati dell'ultimoNel novembre 2023, le esportazioni agroalimentari dell'UE hanno raggiunto i 20 miliardi di euro. Le esportazioni cumulative da gennaio hanno raggiunto i 210,8 miliardi di euro, con aumenti principali per i prodotti trasformati, compresi i preparati a base di cereali e i preparati a base di frutta e noci. In termini di prodotti esportati, le esportazioni di preparazioni di cereali e prodotti della macinazione sono aumentate del +7% rispetto al 2022 (+1,4 miliardi di euro), seguite da preparazioni ortofrutticole (+14%, +1,3 miliardi di euro) e dolciumi e cioccolato (+12 %, +1,1 miliardi di euro). Tuttavia, alcuni settori hanno registrato un calo. Ad esempio, il valore delle esportazioni di cereali è diminuito del -14%. Ciò si spiega con la riduzione dei prezzi all'esportazione, mentre i volumi esportati sono effettivamente aumentati del 7%. Le esportazioni dell'UE verso ilsono aumentate del +8% da gennaio a novembre 2023, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi di preparati di cereali, frutta e noci, dolciumi, cioccolato e carne suina. Glihanno registrato un calo del -7% a causa della riduzione delle esportazioni di superalcolici e liquori. Laè stata la terza destinazione, nonostante un calo del -5% dovuto al calo delle esportazioni di carne suina. Anche le esportazioni verso la(+21%, +781 milioni di euro) e l'(+19%, +494 milioni di euro) hanno registrato una crescita significativa. Letra gennaio e novembre 2023 sono rimaste Regno Unito, Stati Uniti e Cina.Nel novembre 2023, le importazioni agroalimentari dell'UE hanno raggiunto i 13,1 miliardi di euro, -16% in meno rispetto ai livelli di novembre 2022. Le importazioni cumulative da gennaio a novembre 2023 sono state di 146,1 miliardi di euro, -7% al di sotto dei livelli del 2022. In termini di prodotti importati, i maggiori aumenti del valore cumulativo delle importazioni hanno riguardato i prodotti del tabacco, lo zucchero e l'isoglucosio, le verdure, le olive e l'olio d'oliva. Tuttavia, sono state osservate riduzioni significative per semi oleosi, colture proteiche, oli vegetali, prodotti non commestibili, caffè, tè, cacao, spezie, margarina e altri oli e grassi a causa delle riduzioni di prezzo e di volume. Tra gennaio e novembre 2023, ilrappresentava l'11% delle importazioni dell'UE, ma le importazioni sono diminuite del -13% a causa della riduzione dei volumi di semi di soia, caffè e mais. Ilè stata la seconda fonte, con un leggero aumento di +290 milioni di euro. L'è stata il terzo, ma le importazioni cumulative sono diminuite del -6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le importazioni daedhanno registrato i maggiori aumenti di cereali, frutta, noci, verdura, olive e olio d'oliva.