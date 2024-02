IEG: oltre 180 tra aziende e professionisti domani a KEY CHOICE – UNLOCK THE FUTURE OF PPA

(Teleborsa) - Oltresi incontreranno a Rimini per accelerare suiL’occasione è, l’evento B2B di KEY – The Energy Transition Expo, organizzato dain collaborazione con Elemens, che si candida a diventare punto di riferimento sul tema dei nuovi Power Purchase Agreements in Italia.KEY CHOICE - Unlock the future of PPA è in programma domani,, alalla vigilia di KEY – The Energy Transition Expo, che si svolgerà, invece,Nello scenario attuale, in cui la crisi energetica ha portato alla luce tutte le fragilità del sistema, i PPA si rivelano uno strumento decisivo per mettere in sicurezza una parte della fornitura.Solo nel 2023, in Italia, è stata contrattualizzata circa la metà degli oltre 2 GW di capacità fotovoltaica ed eolica nell’ambito dei quasi 50 PPA firmati a partire dal 2019 e di recente sono stati autorizzati progetti, soprattutto fotovoltaici, per oltre 13 GW. Le regioni con il maggior numero di contratti stipulati sono Lazio e Sicilia ed il primo contratto a lungo termine siglato in Italia da Google riguarda proprio un parco eolico da 47 MW nell’Isola. Inoltre, l’per quest’anno prevede una crescita del settore in Europa di almeno un altro 23% per oltre 20 GW di potenza contrattualizzata."Nel contesto energetico attuale, con la necessità da parte soprattutto dei consumatori e delle aziende energivore di mettere in sicurezza una parte della fornitura, aumentandone la prevedibilità del costo, i PPA sono uno strumento destinato a diffondersi sempre di più", dichiara. "È per questo motivo che, con il prezioso supporto di Elemens, abbiamo ideato KEY CHOICE - Unlock the future of PPA, un evento B2B nato con l'obiettivo di favorire il trend di crescita dei PPA in Italia, offrendo a tutti gli attori coinvolti un’occasione di incontro, confronto e networking, per fare il punto della situazione e ragionare insieme sugli sviluppi futuri"."Negli ultimi 2 anni in Italia sono stati firmati quasi il decuplo dei PPA fatti fino a fine 2021: la maggior predisposizione dei consumatori a valutare contratti a lungo termine potrebbe resistere anche a prezzi più bassi e diventare stabilmente un pezzo del kit classico dell’acquirente di energia. In questa discussione,: su questo fronte, il numero di progetti autorizzati cresce costantemente e non pare rappresentare più un ostacolo al processo", spiegano daTra gli sponsor saranno presenti"I PPAs rappresentano una soluzione strategica per garantire lae una scelta determinante nel processo di. Come Main Partner di questo importante evento, siamo entusiasti di condividere la visione e l'esperienza consolidata di Iberdrola, per promuovere la transizione energetica delle aziende", dichiara"Integrare nella propriai Corporate PPA significa, per le aziende, contribuire concretamente alla creazione di nuova capacità rinnovabile nel Paese, al contempo dotandosi di accordi che permettono di approvvigionarsi di energia rinnovabile su un orizzonte temporale di lungo termine", spiega, "Il gruppo Axpo è attivo, con un’esperienza pluriennale, in tutta Europa nel sostegno alla sottoscrizione PPA che continuiamo a ritenere lo strumento ideale per avvicinarsi aglisenza gravare sui bilanci degli Stati e allo stesso tempo fornire un ulteriore elemento di competitività in quanto ad azioni sostenibili da parte delle aziende"."Siamo molto lieti come Statkraft di essere partner di questo importante evento dedicato ai PPA, che ci offre l’opportunità di presentare alle prestigiose aziende coinvolte le nostreche assicurano stabilità nel tempo e le supportano nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità", aggiunge