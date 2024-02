Sicurezza sul lavoro, arriva la patente a punti: da quando e come funziona

(Teleborsa) -Lo prevede la bozza del dl PNRR, oggi in Consiglio dei Ministri. Tenuti al possesso della patenteche operano neiè rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro dopo l'iscrizione alla camera di commercio; l'adempimento, da parte del datore di lavoro e dei lavoratori degli obblighi formativi; il possesso del Durc, del Documento di Valutazione dei Rischi e del Documento Unico di Regolarità Fiscale. La patente parte da trenta crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.Da quanto filtra,. In caso di inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, saranno invece tagliati 10 crediti."Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al presente comma deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti, si legge.I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare