Confartigianato, è allarme per il calo di 874mila under 35 in 10 anni

(Teleborsa) - Sempre, sempreed è a rischio il ricambio generazionale nelle imprese. L’allarme arriva daiche oggi, a Roma, nel corso della loro Convention, presentano unSecondo la rilevazione, nel decennio 2013-2023 la crisi demografica ha fattodi 874mila giovani tra, conQuesto trend si riflette sulla composizione del lavoro indipendente: oggi il numero di imprenditori e lavoratori autonomi over 60, pari a 897mila, ha superato quello degli under 35 (719mila). Il fenomeno, diffuso in tutta Europa,a fronte del 16,2% della media Ue.Eppure: tanto è vero che tra il 2021 e il 2023 la crescita dell’occupazione è stata trainata dagli under 35,con un andamento migliore per laureati (+12,5%) e giovani donne (+9,9%). E si potrebbe fare molto di più, visto l’aumento della percentuale di manodopera che le imprese non riescono a reperire: a maggio si attesta al 48,2%, 2,1 punti in più rispetto allo scorso anno.Ma, oltre al problema del calo demografico,Il rapporto di Confartigianato mette infatti in evidenza cheE così,e rimane la percentuale più bassa d’Europa che fa registrare una media del 58,6%. Siamo accanto a Grecia (45,1%) e Romania (46,5%), e lontanissimi dai valori di occupazione giovanile in Austria (70,6%), Malta (76,8%) e Olanda (82,1%). Unarriva dalla nascita nel 2023 di 50mila imprese guidate da giovani, pari al 34,9% del totale delle aziende create lo scorso anno."Il futuro dell’Italia – sottolinea- dipende da quanto e come siC’è molto da cambiare, se si considera che oggi, per 12 euro di spesa pubblica destinati a pensioni e sanità per anziani, se ne spende soltanto 1 per giovani e famiglie. Bisogna puntare super creare le competenze evolute imposte dalla rivoluzione digitale. E occorre incentivare la trasmissione d’impresa, con strumenti ad hoc come, per esempio, il credito di imposta, per i giovani che vogliono rilevare l’azienda di famiglia, subentrare in un'impresa già avviata o creare una propria attività. Così si protegge il patrimonio di saper fare dell’artigianato e delle piccole imprese e si offre un futuro ai giovani e al Paese".