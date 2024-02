CDP prima fra le banche nella classifica "ESG Risk Rating" di Morninstar Sustainalitycs

(Teleborsa) -(CDP) si aggiudica ilnella classificanella categoriache conta 1.036 realtà eche ne annovera 101 e risultatrasversalmente a tutti i settori (15.860 società).Morningstar Sustainalytics, fra i principali player di mercato nella valutazione, ricerca e analisi ESG, ha dunqueche ha guardato ai risultati raggiunti sino al 2023. CDP ha ottenuto da Sustainalytics un ", in miglioramento di quasi 10 punti rispetto al precedente 13,8 assegnato a ottobre 2022. Tale performance permette così a CDP di collocarsi, la migliore all’interno della scala di valutazione dell’agenzia.Il risultato è stato guidato da diversi fattori, tra cui: la solida gestione dei rischi ESG a livello di, che ha consentito a CDP di raggiungere la posizione di "Leader" di mercato, con un rating prossimo allo zero nella relativa categoria; la forte, testimoniata, tra le altre cose, dalle numerose policy ESG adottate, dal ruolo di primo piano di CDP nell’ambito della finanza sostenibile e dall’adozione di criteri ESG per la valutazione e il monitoraggio delle proprie attività di finanziamento e investimento.Sono state inoltreanche in termini di diversità, equità e inclusione, con l’aumento del numero di donne in posizioni manageriali, e la solida gestione delle questioni etiche aziendali, guidata, tra le altre cose, da rigorose politiche in materia di antiriciclaggio e anticorruzione.Il sensibile miglioramento della valutazione segue anche ile, segnale dell’elevato grado di trasparenza e responsabilità nei confronti degli stakeholder.