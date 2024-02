E.P.H, l'assemblea approva il raggruppamento azionario

E.P.H.

(Teleborsa) - L'di(ex ePrice), società quotata su Euronext Milan, haordinarie secondo ilordinarie prive di valore nominale esistenti, e, al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento, di annullare massime 999 azioni ordinarie, per fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un multiplo di 1000, sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione.