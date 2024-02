L'UE raccomanda agli Stati membri di continuare a risparmiare gas

(Teleborsa) - Gli sforzi dei paesi UE per risparmiare gas sono andati "ben oltre" l'obiettivo di risparmio del 15% concordato nell'ambito della legislazione di emergenza adottata nell'estate 2022 e sono stati "essenziali" per preservare forniture stabili, stabilizzare i mercati energetici nell'UE e mostrare solidarietà con l'Ucraina. Nonostante ciò, la, in vista della scadenza della legislazione di emergenza prevista per il 31 marzo e la situazione più stabile rispetto agli ultimi due anniComplessivamente, l'UE hatra agosto 2022 e dicembre 2023, risparmiando circa 101 miliardi di metri cubi di gas.Questa raccomandazione della Commissione, che dovrebbe essere adottata dal Consiglio, incoraggia gli Stati membri aper mantenere una riduzione collettiva della domanda di gas del 15%, rispetto alla domanda media tra aprile 2017 e marzo 2022. La proposta sarà discussa dal commissario per l'Energia Kadri Simson e dai ministri dell'Energia dell'UE al Consiglio Energia di lunedì 4 marzo.Grazie all'ampia gamma di misure di emergenza messe in atto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le, secondo la Commissione: le forniture sono più diversificate, è stata installata una maggiore capacità di energia rinnovabile e sono stati realizzati notevoli risparmi energetici, con gli stoccaggi di gas ora a un livello più sano. Ciò è servito ad abbassare e stabilizzare i prezzi in tutta Europa.Tuttavia, "data la persistenza delle tensioni geopolitiche, la rigidità dei mercati globali del gas e l'obiettivo dell'UE di eliminare completamente i combustibili fossili russi,", viene sottolineato. I continui risparmi di gas contribuiranno a sostenere e migliorare l'attuale stabilità del mercato, anche facilitando il rifornimento degli stoccaggi di gas in primavera ed estate. Sosterrebbero inoltre gli sforzi di decarbonizzazione dell'UE."Oggi l'UE è chiaramente in una posizione migliore rispetto a due anni fa - ha commentato, Commissaria europea per l'Energia - Tuttavia,per porre fine completamente alle nostre importazioni di gas dalla Russia. Pertanto, incoraggio le famiglie e le imprese europee a continuare a risparmiare gas ogniqualvolta sia possibile. Ciò ci aiuterà a mantenere le nostre bollette energetiche accessibili e l'economia più forte, mentre restiamo al fianco dell'Ucraina mentre Putin continua la sua brutale aggressione".