Apple abbandona il progetto dell'auto e sceglie il business dell'AI

Apple

(Teleborsa) -ha deciso didecennale di costruzione di un', che a quanto pare non garantisce sufficienti margini di profitto, e si lancia a. La casa della Mela, secondo quanto riferito da alcune fonti a Bloomberg, avrebbe comunicato la sua decisione allo staff interno ieri, 27 febbraio 2024Il direttore operativo Jeff Williams ed il vicepresidente incaricato del progetto da Kevin Lynch avrebberoche questo sarà smantellato e che la gran parte dei dipendenti assegnati al team dedicato, lo, sarannosotto la guida di John Giannandrea. Ovviamente i tecnici ed ingegneri del settore automotive, impegnati sul progetto, non troveranno posto nella nuova unità e probabilmente saranno licenziati.Anche Appleper dedicarsi allAI generativa, che promette ampi margni di profitti nel prossimo futuro.con l'obiettivo di sviluppare un'auto elettrica a guida autonoma. L'azienda di Cupertino ha, lanciandosi in un settore completamente nuovo senza toppo successo. Giustoio progetto era stato, promettendo di giungere ad un livello di guida autonomia basso (2+) ed in ritardo (non prima del 2028). E senza la garanzia di poter garantire i margini di profitto cui è abituata Apple.