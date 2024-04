Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in rialzo la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,64%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di sei ribassi consecutivi, cominciata l'8 di questo mese; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.078 punti. Guadagni frazionali per il(+0,57%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,4%).Gli addetti ai lavori guardano agli sviluppi delle tensioni in Medio Oriente dopo che l'attacco dell'Iran in Israele fa temere un pericoloso allargamento del conflitto nella regione. L'attenzione degli investitori si concentra anche sulla Federal Reserve da cui è atteso un taglio dei tassi d’interesse non prima di luglio, se non addirittura a settembre o più tardi. Aspettative rafforzate dal dato sulle vendite al dettaglio americane cresciute più delle attese e dall’aumento dell’inflazione.Passando alle trimestrali, conti sopra attese per Bank of America e Morgan Stanley.(+0,78%),(+0,56%) e(+0,45%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,78%) e(-0,67%).del Dow Jones,(+5,01%),(+2,10%),(+1,61%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,72%.Tentenna, che cede l'1,36%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,28%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,20%),(+1,99%),(+1,96%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,24%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,96%.