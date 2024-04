Growens, Annual Recurring Revenues SaaS in crescita del 22% nel primo trimestre

Growens

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha comunicato i2024 relativi alle vendite della linea di business CPaaS e alle Annual Recurring Revenues (ARR) della linea di business SaaS a marzo 2024.I dati, non sottoposti a revisione, mostrano per la linea di(Software as a Service), un ARR pari a 12,1 milioni di euro a marzo 2024, in crescita del 20,1% rispetto al dato di pari periodo 2022 (ovvero 21,8% a cambio costante); per la linea di(Communication Platform as a Service), una decrescita del 5,1% nel Q1 2024 (a 14 milioni di euro) rispetto al Q1 2023 (14,8 milioni di euro).Per quanto riguarda la linea di business CPaaS,ha registrato vendite Q1 pari a circa 14 milioni di euro, in decrescita del 5% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, coerentemente con il progetto strategico di miglioramento dei margini anche a scapito della crescita del fatturato.Passando alla linea di business SaaS, la, con un ARR di 12,1 milioni di euro (ovvero 13,1 milioni di dollari), considerando il cambio storico EUR/USD alla stipula dei contratti, in crescita di circa il 20% (ovvero circa il 22% a cambio costante) rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, grazie all’incremento dei volumi di vendita e di usage.