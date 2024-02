Assegno di inclusione, il calendario dei pagamenti marzo - luglio

(Teleborsa) - Dalha disposto il pagamento della mensilità di febbraio 2024 per tutti i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione, che hanno presentato domanda entro il mese di gennaio 2024 e che hanno già ricevuto i pagamenti del 26 gennaio o del 15 febbraio, se permangonoI prossimi pagamenti delle rate successive alla prima (i cosiddetti “rinnovi”Lo chiarisce lo stesso Istituto in una nota spiegando cheil primo pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria, sarà effettuato il 15 marzo con competenza per il mese di marzo, mentre la mensilità di aprile verrà corrisposta il 26 aprile.A partire dalle domande presentate dal mese di febbraio, infatti, i pagamenti,L'Inps ricorda che a partire dai rinnovi del mese di marzo verrà preso a riferimento. Pertanto, nel caso in cui la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) 2024 non sia presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda di Adi verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024.Appena disponibile l’ISEE 2024, le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di “sospesa” verranno recuperate, e, comunque, il recupero sarà garantito con le elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive.Entro il 29 febbraio sarà disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.Per le domande Adi poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU, gli utenti riceveranno un