Luiss Guido Carli, al via la VII edizione del progetto "Legalità e Merito"

(Teleborsa) - Diffondere i valori della legalità, della lotta alla corruzione, del rispetto reciproco, dell'uguaglianza di genere, del ripudio della violenza e della lotta contro i femminicidi attraverso l'interazione tra studenti universitari e giovani delle scuole superiori, degli Istituti penitenziari minorili, degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni e, per la prima volta, di una Comunità Ministeriale. Con questo obiettivo prende il via laNata da un'idea di– e promosso dall'Università Luiss Guido Carli insieme al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, e ai ministeri della Giustizia, dell'Istruzione e del Merito, e dell'Università e della Ricerca – l'iniziativa è stata presentata oggi pomeriggio presso il Campus Luiss di via Parenzo, alla presenza di Severino, del vice presidente del Consiglio Superiore della Magistraturadel procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismoe del presidente dell'Autorità Nazionale AnticorruzioneInsieme a loro, sono intervenuti Mimma Cavallo e Guido Laganà, studenti Luiss che hanno portato la loro testimonianza di "Ambasciatori della Legalità" nelle scorse edizioni dell'iniziativa e che quest'anno hanno deciso di ripetere l'esperienza."Il progetto 'Legalità e Merito' – spiega– riunisce, ancora una volta, istituzioni, studentesse e studenti per parlare di giustizia, in un confronto estremamente ricco che produce idee nuove, fresche e originali. Dopo aver raggiunto le scuole, gli Istituti penitenziari e gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, abbiamo esteso il progetto anche alle Comunità Ministeriali di accoglienza per cercare di diffondere in maniera più capillare possibile il messaggio di legalità e la cultura del merito nei luoghi dove il disagio incontra le opportunità di rieducazione a questi valori attraverso il dialogo di giovani con altri giovani".Nell'ambito dell'iniziativa, gli studenti Luiss, coordinati da un team di tutor e ricercatori dell'Ateneo, organizzeranno momenti di formazione e laboratori progettuali per i loro colleghi più giovani. Al termine, le migliori idee verranno premiate nella tradizionale cerimonia conclusiva che si terrà in Luiss, il prossimo 4 giugno. Nel corso delle precedenti sei edizioni,in tutta Italia.