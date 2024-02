MeglioQuesto, valore produzione in crescita nel 2023

MeglioQuesto,

(Teleborsa) - Nell'esercizio 2023 diphygital marketplace che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, ha chiuso il 2023 è previsto unnel range 87-89 milioni di euro (79,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022)L’ EBITDA si attesta in un range di 2-3,5 milioni di euro, in calo dell'80,2% rispetto a 11,8 milioni di euro nel 2022; l’EBITDA margin si attesta al 2,3%, in diminuzione rispetto al 14,9% del 2022, quale effetto di una non corretta pianificazione all’inizio dell’esercizio 2023 dei costi fissi stimati per un fatturato superiore a 100 milioni di euro, che hanno inciso in maniera negativa sulla marginalità di Gruppo, soprattutto nella seconda parte dell’anno allorquando le ipotesi iniziali non si sono verificate.L’ EBITDA adjusted , al netto di poste straordinarie e non ricorrenti, si attesta nel range 5-6 milioni di euro circa (13,1 milioni di Euro nel 2022). L’EBITDA adjusted margin è pari al 6% circa (EBITDA adjusted margin pari al 14,9% nel 2022).(IFN) ricade nel range 31-33 milioni di euro, (al 30 settembre 2023, pari a 34,4 milioni di euro).