Sciuker, EBITDA Adjusted 2023 in lieve calo a 42,9 milioni di euro

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha registrato nel 2023pari a 200,7 milioni di euro e unpari a 157,8 milioni di euro, che, comparato a, rispettivamente, 129 milioni di euro e 193,8 milioni di euro dell'esercizio 2022, fa registrare un incremento dell'55% per quanto attiene ai ricavi delle vendite e delle prestazioni e un decremento del 18,55% per quanto concerne al valore della produzione.L'consolidato risulta a fine 2023 pari a 42,9 milioni di euro che, rispetto a 43,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022, risulta sostanzialmente in linea; l'EBITDA Adjusted consolidato rapportato al Valore della Produzione consolidato determina unconsolidato pari al 27,18%.Il valore dellaconsolidata al 31 dicembre 2023 era pari a 77 milioni di euro (cash negative), rispetto al valore di -1 milione di euro (cash positive) registrato al 31 dicembre 2022. In particolare, risultano disponibilità liquide per 15,7 milioni di euro, attività finanziarie per 30,6 milioni di euro e debiti finanziari per 123,3 milioni di euro. Quest'ultimo valore include il debito finanziario contratto per finalizzare le operazioni di acquisizione, nonché gli earn-out previsti nel contratto di acquisizione ed infine la posizione finanziaria debitoria delle società acquisite.