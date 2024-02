Polo Logistica FS e AdsP Mar Ligure Orientale, siglato protocollo per integrazione digitale

(Teleborsa) - Promuovere l'integrazione digitale tra il Port Community System dell'AdsP e i sistemi tecnologici delle società del Polo Logistica del Gruppo FS con l'obiettivo di aumentare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti. Si muove in questa direzione – riporta FS News, il portale di informazione del Gruppo FS – il primo protocollo d'intesa siglato tra l'Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale e il Polo Logistica del Gruppo FS. Alla firma hanno partecipato l'e il"Il Polo Logistica del Gruppo FS sta portando avanti un importante piano di sviluppo del settore della logistica, ponendo particolare attenzione alle connessioni e allo sviluppo intermodale e tecnologico – ha dichiarato–. La firma di oggi rappresenta un passo importante per Mercitalia per l'integrazione modale e rappresenta una prima fase di un percorso di integrazione digitale anche con altri attori, estendendo il perimetro a nuovi processi".L'iniziativa permetterà di considerare ipromuovendo la massima collaborazione e connessione tra i diversi segmenti del trasporto attraverso soluzioni innovative. Consentirà, inoltre, lo scambio informatico dei dati relativi ai servizi di trasporto ferroviario che coinvolgono iiniziando da quello di, proseguendo per il retroporto died estendendo poi al"Con questo protocollo – ha dichiarato– si conferma che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale fa della digitalizzazione a servizio dell'efficientamento della logistica e dell'intermodalità uno dei suoi principali punti di punti di forza e competitività. I porti di La Spezia e Marina di Carrara, assieme al retroporto di Santo Stefano Magra rappresentano un'eccellenza nel panorama dei porti a vocazione intermodale in Italia. La firma del protocollo con il Polo Logistica rappresenta un ulteriore valore aggiunto nei rapporti tra AdSP e Gruppo FS e conferma la credibilità del progetto di digitalizzazione dei servizi ferroviari attraverso il Port Community System del porto della Spezia".L'obiettivo è favorire una, un porto in cui ogni anno il Polo Logistica movimenta con Mercitalia Shunting & Terminal, insieme alla società LSSR, l'intero traffico ferroviario in ingresso e in uscita e ha relazioni attraverso i collegamenti giornalieri di Mercitalia Rail. enza trascurare il retroporto di Santo Stefano Magra, il cui terminal rappresenta il più importante tassello di sinergia e di sviluppo tra Mercitalia Logistics e AdsP del Mar Ligure Orientale. "Ciò – si legge su FS News – contribuirà a migliorare la programmazione e la gestione delle operazioni ferroviarie, incrementando la qualità complessiva dei servizi e risparmiando notevolmente sulle procedure e accelerando sia i processi operativi che quelli commerciali".L'accordo si inserisce nelle iniziative promosse dal Governo italiano per lacoordinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la società in house RAM, con l'obiettivo di digitalizzare il settore della logistica.Negli ultimi anni, infatti, sono stati siglati diversi accordi portuali. Tra questi vi è l'accordo tra la Regione Siciliana, Terminali Italia e la Società Interporti Siciliani (SIS) per la gestione del Polo intermodale dell'interporto di Catania. È entrato nella gestione di Terminali Italia, società di RFI (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) anche il nodo logistico di Porto Marghera (Venezia Intermodale). Inoltre, per i prossimi 5 anni, Mercitalia, in particolaresi occuperà degli spostamenti merci nel porto di Livorno e dei movimenti dai binari di corsa ai binari di presa in consegna degli impianti di Livorno Calambrone e Livorno Darsena.Un ulteriore passo avanti verso l'intermodalità del trasporto delle merci e della logistica è ilper la creazione di una NewCo dedicata al trasporto merci tra porti in Italia e Europa.