UMG vuole ridurre l'organico per generare 250 milioni di risparmi entro 2026

Universal Music Group

(Teleborsa) -, multinazionale quotata ad Amsterdam e attiva nel settore dell'intrattenimento musicale, ha chiuso ilconpari a 11.108 milioni di euro, in aumento del 7,4% su base annua, o dell'11,1% a valuta costante, guidati da una forte crescita in tutti i segmenti. L'di 2.369 milioni di euro è aumentato dell'11% su base annua, o del 14,6% a valuta costante, e ilè aumentato di 0,7 punti percentuali al 21,3%, compresi gli ostacoli derivanti da elementi una tantum. Escludendo tutte le voci una tantum, il margine EBITDA rettificato è aumentato di 1,2 punti percentuali su base annua.Soggetta all'approvazione degli azionisti, la società ha effettuato unafinale di 492 milioni di euro, o 0,27 euro per azione, che porterebbe il dividendo totale per il 2023 a 929 milioni di euro, o 0,51 euro per azione."Abbiamo continuato la nostra forte performance nel 2023, con una solida crescita della top- e bottom-line guidata dalle prestazioni eccezionali dei nostri artisti e cantautori, nonché dai progressi nei nostri piani strategici - ha detto il- Il forte flusso di cassa generato dalle nostre operazioni ci consente inoltre di effettuare investimenti strategici a lungo termine nella nostra azienda, pur mantenendo un bilancio sano e restituendo comunque una significativa liquidità agli azionisti attraverso il nostro programma di dividendi".Universal Music intendeper "ottenere efficienza in termini di costi e maggiori capacità, soprattutto in aree di crescente importanza per artisti e fan". Prevede di generare 250 milioni di euro dientro il 2026, il tutto con un incremento dell'EBITDA, attraverso una combinazione die altre efficienze operative. Nella prima fase di riprogettazione, che sarà eseguita immediatamente, prevede di raggiungere 125 milioni di euro di risparmi annuali, di cui 75 milioni di euro saranno realizzati nel 2024, con l'intero importo nel 2025.