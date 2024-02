Consumi, i trend del mercato delle merendine: nel 2023 vendite in crescita del + 0,5%

(Teleborsa) - Positivo l'andamento generale del comparto delle merendine confezionate. Nel 2023 le vendite in volume delle merendine sono cresciute del + 0,5% rispetto al 2022, toccando quota 737 milioni di kg per un valore complessivo dei prodotti da forno dolci monodose pari a 1,52 miliardi di euro. È quanto emerge da un'Il settore delle merendine ha saputo evolversi nel tempo, anche grazie alche negli ultimi 15 anni ha portato risultati importanti: porzioni più piccole – appena 35 g in media – ma anche riduzione dei grassi saturi (-20%), degli zuccheri (-30%) e delle calorie (-21%). Tra i plus del comparto figura l'innovazione di prodotto: ogni anno vengono, infatti, lanciate sul mercato in media 8-10 nuove merendine.A guidare il comparto delle merendine italiane coprendo il 31% dell'intero mercato – rileva il report – è ilprotagonista indiscusso della merenda e della colazione degli italiani: ad agosto 2023, secondo i dati Circana, le vendite in volume dei croissant confezionati hanno toccato quota 39,4 milioni di kg con una crescita del +4,3% rispetto all'anno precedente.. I primi sono stati quelli classici o farciti con creme e confetture, presenti nei supermercati da tempo, che hanno saputo innovarsi mantenendo la propria iconicità. Sono arrivati poi quelli integrali e ai 5 cereali, che rispondono perfettamente alle esigenze del consumatore moderno. Fino a proposte più recenti con nuovi gusti come pistacchio, frutti rossi e nocciola, dalla marcata innovazione, uno dei tratti distintivi del comparto. "In un contesto alimentare sempre più diversificato e dinamico, il croissant emerge come un pilastro della categoria merendine – afferma– consolidando la sua posizione di prodotto iconico nel mercato italiano. Tale successo è il risultato di una combinazione virtuosa tra gusto, innovazione costante ed equilibrio nutrizionale, che è il mix vincente che contraddistingue le merendine italiane. Un prodotto pratico che anche grazie alla monoporzione confezionata è l'ideale sia per la merenda a casa ma anche per quella fuori casa".I principali consumatori di merendine sono adulti. Secondo unale merendine sono consumate da 8 italiani su 10 (83%) e più della metà del campione (55%) le mangia almeno 1-2 volte a settimana.