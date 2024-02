Leonardo, ordini e risultati in crescita nell'esercizio 2023

Leonardo

(Teleborsa) -chiude il 2023 con(18,7 miliardi nel dato proforma),, con un book-to-bill pari a 1,2. Da segnalare la performance particolarmente positiva nella componente Europea dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza. La significativa crescita e il positivo andamento commerciale è ancor più rilevante considerando che gli Ordini del 2022 riflettevano l’ordine jumbo ricevuto dal Ministero della Polonia relativo agli elicotteri AW149.(+4,1% rispetto al dato Proforma consolidando Telespazio), grazie anche alla significativa ripresa dellee all’andamento dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri. Alla crescita dei Ricavi si affianca una(+6% rispetto al dato Proforma consolidando Telespazio), trainata dall’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, con particolare apporto della componente Europea, e dalla ripresa delle Aerostrutture."Andamento commerciale nei diversi business, flessibilità finanziaria, politica disciplinata dei costi e degli investimenti – ha dichiarato il Ceo– sono alla base dei risultati positivi raggiunti dall’azienda nel 2023. Le performance ottenute stanno riscontrando un apprezzamento anche da parte delle principali agenzie di credit rating e il giudizio di Investment Grade ne è esemplificativo"., con il flusso di cassa (FOCF) di a 635 milioni, che registra un incremento del 17,8% rispetto al dato già significativo del 2022, a dimostrazione della capacità del Gruppo di continuare il percorso di efficientamento che sta portando alla crescita della generazione e conversione di cassa., grazie alla significativa generazione di cassa e ai proventi derivanti dalla cessione della quota minoritaria di DRS, con un