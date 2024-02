PSC, proposta di assunzione concordato preventivo di Nextalia riceve sostegno creditori

(Teleborsa) - Nextalia SGR, società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani (Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Fondazione ENPAM, Istituto Atesino di Sviluppo, Confindustria), ha reso noto che lapresentata dal fondo Nextalia Credit Opportunities (Fondo NCO) hacon diritto di voto di Gruppo PSC con ampie maggioranze.Terminato il periodo di voto, il concordato avrà esecuzionesecondo le procedure di legge e quanto previsto nella proposta di assunzione, ricorda una nota. In data 28 novembre 2023, il Fondo NCO aveva presentato un'offerta vincolante per intervenire come assuntore del concordato preventivo di Gruppo PSC, formalmente accettata dal Consiglio di Amministrazione di Gruppo PSC.Gruppo PSC è attivo nella realizzazione di impianti tecnologici complessi per grandi opere di edilizia civile, industriale e infrastrutturale; inoltre, tramite la controllata, storica multinazionale italiana dell'ICT, il gruppo è attivo nella progettazione e realizzazione di reti di comunicazione, soluzioni per la trasformazione digitale, servizi di ingegneria e sviluppo software."Il voto favorevole al concordato preventivo di Gruppo PSC è undell'ecosistema di creditori finanziari e commerciali verso Nextalia - ha commentatodi Nextalia - L'iniziativa promossa costituisce un milestone nel panorama nazionale delle ristrutturazioni d'azienda, contribuendo a consolidare il ruolo di Nextalia quale player istituzionale di riferimento nel mercato delle special situation. Già nei prossimi mesi rilanceremo Gruppo PSC e riposizioneremo l'azienda nei segmenti di mercato principali. Il Fondo NCO controllerà direttamente Italtel, azienda storica e esempio di eccellenza italiana, che potrà fare leva sul network e sulla visione strategica di Nextalia per consolidare il percorso di crescita".