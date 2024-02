UniCredit e Confprofessioni rinnovano la propria partnership

UniCredit

(Teleborsa) - Questa mattina a Milano si e` tenuto un incontro tra i vertici die dila principale organizzazione di rappresentanza deiper rinnovare il progetto "Valore Professioni", nato con l’obiettivo di fornire soluzioni finanziarie calibrate sulle esigenze dei professionisti aderenti al sistema Confprofessioni e di supportarne gli investimenti, attraverso innovative soluzioni ad hoc.Nell’ambito di una collaborazione piu` che decennale sono state consolidate le sinergie tra banca e confederazione, confermando l’impegno per un’azione congiunta finalizzata al rafforzamento della crescita, con particolare attenzione ai temi della sostenibilita` - ambientale, economica e sociale - e di un ampliamento della collaborazione sul versante dell’educazione finanziaria, dell’internazionalizzazione e dell’ulteriore sfida della transizione digitale."Siamo orgogliosi di riconfermare la nostra partnership con Confprofessioni che rappresenta oltre 1,4 milioni di liberi professionisti, che sviluppano un", ha commentato"Questi numeri testimoniano la portata economica e sociale di questa rete professionale. Grazie al rinnovo dell’accordo possiamo garantire a tutti gli associati una consulenza ancora piu` strategica, mettendo a disposizione una gamma di soluzioni complete, in linea con le evoluzioni del contesto, le specificita` territoriali e le esigenze professionali, soprattutto in chiave ESG"."Ai liberi professionisti viene richiesta una visione piu` ampia per affrontare le sfide della triplice transizione - ambientale, socio-economica e digitale – che hanno un impatto molto forte sulla competitivita` degli studi professionali in Italia e sui mercati internazionali" ha aggiunto"Oggi l’alleanza strategica con UniCredit, che da anni ci accompagna in questo virtuoso percorso di crescita, assume un valore ancor piu` decisivo, perche´ ci permette di sviluppare nuove competenze, proiettandoci verso innovativi traguardi".Con l’accordo odierno, il progetto "Valore Professioni" si arricchisce di un’ampia gamma di soluzioni finanziarie innovative, messe a disposizione da UniCredit per sostenere l’attivita` dei liberi professionisti e degli studi professionali. Tra i nuovi servizi di"Valore Professioni" spiccano, in particolare, strumenti dedicati allo sviluppo di nuove competenze:grazie a un approccio personalizzato, a partire dai diversi livelli di consapevolezza e prontezza rispetto ai tre fattori centrali della sostenibilita`: Environmental, Social e Governance, i liberi professionisti associati a Confprofessioni e clienti di UniCredit potranno accedere a un’ampia offerta di soluzioni finanziarie per supportare investimenti con finalita`"green" oppure a impatto sociale, per valorizzare il raggiungimento di obiettivi di sostenibilita` a 360°. Confprofessioni potra`, inoltre, fruire di informazioni, sia di macro-contesto che di prodotto, utili ad affrontare una transizione equa, in ottica "net-zero" (neutralita` climatica), perseguendo obiettivi di crescita e sviluppo sostenibili.Confprofessioni potra` beneficiare dei percorsi di education offerti da UniCredit a titolo gratuito attraverso la"Banking Academy" per accrescere le conoscenze dei professionisti associati, sui temi legati alla sostenibilita` e ESG, alla cultura finanziaria, all’accesso al credito.