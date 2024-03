Compagnia dei Caraibi, contratto con Brown-Forman non sarà rinnovato oltre aprile 2025

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha annunciato l', per la distribuzione in esclusiva di Gin Mare, Diplomatico Rum e Fords Gin fino al. Il contratto era stato sottoscritto in data 13 aprile 2023, con scadenza originariamente prevista per il 31 dicembre 2024. Tuttavia, Brown-Forman ha comunicato formalmentetale contratto.La società rende nota, inoltre, lain esclusiva sul mercato italiano a partire dal mese di aprile 2024 di(della durata di 5 anni con rinnovo automatico per altri 5 successivi) e(fino al 31 dicembre 2027). Con l'ingresso di questi due nuovi brand a portfolio, Compagnia dei Caraibi rafforza la gamma nel segmento super-premium plus, in linea con il trend di premiumizzazione che sta caratterizzando il mercato spirits."Siamo: guardiamo ai prossimi mesi di gestione con concretezza e determinazione - si legge in una nota - I nuovi scenari che andranno a delinearsi ci impongono, più che mai, di mettere in campo l'expertise consolidata della società nel segmento spirits. Quello che ha sempre caratterizzato l'approccio al mercato di Compagnia dei Caraibi è infatti la, contribuendo a creare nuove forme e occasioni di consumo. Questa visione ricopre oggi un ruolo determinante e trova la sua concretizzazione nel consolidamento di prodotti di fascia super-premium plus all'interno del nostro catalogo. Con l'ingresso di nuovi brand in questa fascia puntiamo a sostenere il business con un'offerta sempre più allineata alle richieste del mercato".