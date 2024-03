Enel cede a Sosteneo il 49% di Enel Libra Flexsys per 1,1 miliardi di euro

Enel

(Teleborsa) -ha firmato un, gestore di investimenti controllato da Generali Investments e specializzato in progetti infrastrutturali greenfield, perda parte di quest'ultimo del, società interamente posseduta da Enel Italia e costituita per la realizzazione e la gestione di un portafoglio di: 23 progetti di stoccaggio di energia a batteria (Battery Energy Storage Systems,) per una capacità totale pari a 1,7 GW; 3 progetti di rifacimento di impianti a gas a ciclo aperto (Open Cycle Gas Turbines,) per una capacità totale pari a 0,9 GW.L'accordo prevede il riconoscimento di unda parte di Sosteneo, per l'acquisto del 49% del capitale sociale di Enel Libra Flexsys, di circa. Inoltre, il corrispettivo è soggetto a un meccanismo di aggiustamento tipico di operazioni di questo genere. L'Enterprise Value riferito al 100% di Enel Libra Flexsys e riconosciuto nell'accordo è pari a circa 2,5 miliardi di euro, al completamento del ciclo di investimenti previsto dal progetto."I sistemi di accumulo di energia rappresentano unin cui Enel è fortemente impegnata e per questo hanno un ruolo così importante all'interno del nostro Piano Strategico 2024-2026 - ha commentatodi Enel - Questa partnership con un attore di primaria importanza quale Sosteneo ci permette di accelerare ulteriormente lo sviluppo di soluzioni di storage a supporto del sistema energetico del paese, ottimizzando l'allocazione del capitale al fine di creare valore per tutti gli stakeholder".L'operazione è2024-2026 del Gruppo Enel, con la finalità di mantenere il controllo degli asset strategici e massimizzare la produttività e i ritorni sul capitale investito, si legge in una nota. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro la prima metà del 2024.Si prevede che l'operazione genererà al closing unconsolidato di Enel pari a circa 1,1 miliardi di euro mentre non sono previsti impatti dell'operazione sui risultati economici, in quanto Enel continuerà a mantenere il controllo di Enel Libra Flexsys e a consolidarla integralmente.