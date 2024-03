Istat, nel 2023 il Pil italiano cresce dello 0,9%: fondamentale la domanda interna

(Teleborsa) - Nel 2023 l’ha registrato una crescita dello 0,9%, in decelerazione rispetto al 2022 (4,0%). È quanto emerge dal reportsu Pil e indebitamento della pubblica amministrazione. "La crescita – spiega l'Istituto di statistica – è stata principalmente stimolata dalla domanda nazionale al netto delle scorte, con un contributo di pari entità di. La domanda estera netta ha fornito un apporto lievemente positivo, mentre è stato negativo quello della variazione delle scorte. Dal lato dell’offerta di beni e servizi, il valore aggiunto ha segnato crescite nelle costruzioni e in molti comparti del terziario, mentre ha subìto contrazioni in agricoltura e nel complesso delle attività estrattive, manifatturiere e nelle altre".La crescita dell’attività produttiva si è accompagnata a una espansione dell’input di lavoro e dei redditi. Il rapporto tra l’idelle Amministrazioni pubbliche e il Pil ha registrato un miglioramento rispetto al 2022, con unarimasta invariata. La riduzione della spesa per interessi si riflette in un miglioramento del saldo primario.Nel 2023 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari adi euro correnti, con un aumento del 6,2% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è cresciuto dello 0,9%. Dal lato dellanel 2023 si registra, in termini di volume, un incremento del 4,7% degli investimenti fissi lordi e dell’1,2% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i, le importazioni di beni e servizi sono scese dello 0,5% e le esportazioni sono cresciute dello 0,2%. La domanda nazionale al netto delle scorte e la domanda estera netta hanno contribuito positivamente alla dinamica del Pil, rispettivamente per 2,0 e 0,3 punti percentuali, mentre l’apporto della variazione delle scorte è stato negativo per 1,3 punti.Ilha registrato aumenti in volume del 3,9% nelle costruzioni e dell’1,6% nelle attività dei servizi. Si rilevano contrazioni del 2,5% nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e dell’1,1% nell’industria in senso stretto. L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (AP), misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -7,2%, a fronte del -8,6% nel 2022. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -3,4% (-4,3% nel 2022).