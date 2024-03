KEY Energy 2024: fra 10 anni il 70% della produzione energetica sarà rinnovabile

(Teleborsa) - "a livello italiano ed europeo, grazie alla, mentre, grazie all'azione di repowering di impianti vecchi con quelli nuovi più efficienti e, a più lunga distanza, grazie all'eolico offshore. E' quanto spiegato da Gianni Silvestrini, Consulente scientifico di Key Energy, a margine della 14esima edizione dell'esposizione, in corso alla fiera di Rimini."Ci sono quindidi energia, cui si affiancanodi energia", ha sottolineato l'esperto, citando anche le, perché "noi dobbiamo riuscire a ridurre le emissioni in maniera drastica, in un percorso che va alla neutralità climatica nel 2050".- ha proseguito - e quindi dobbiamo avviare undalla generazione elettrica all'auto, all'edilizia, all'industria. La grande differenza rispetto aè che allora. Oggi ildel fotovoltaico permette di realizzare gli impianti senza bisogno di incentivi: abbiamo fatto ieri un convegno sulle PPA, aziende che fanno impianti e vendono direttamente ad aziende energivore senza bisogni di incentivi".Quanto al ritorno del focus sul, Silvestrini ha affermato "alcuni Paesi sicuramente lo faranno, ma dopo l'insuccesso ed i ritardi clamorosi delle centrali che si stanno producendo oggi in Francia, Inghilterra e Texas, ie solo fra 10 anni vedremo che risultati ci saranno.. Il problema riguarda piuttosto gli".- ha sottolineato l'esperto ". Ci sono delle sperimentazioni negli Stati Uniti, dove si inetta idrogeno in grandi caverne, alte come l'Empire tate Building, e si utilizza per alimentare con rinnovabili la città di Los Angeles".