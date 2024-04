Redelfi avvia seconda partnership negli USA con Elio Energy

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha, developer americano già socio in BESS Power Corporation, glisul territorio americano. La nuova pipeline sarà sviluppata dalla newco di diritto americano Redelio Renewables, partecipata da Redelfi ed Elio Group con una quota rispettivamente pari al 50%.Il rafforzamento della partnership con Elio Group èdi lavoro insieme per l'implementazione della società BESS Power, partecipata dal Gruppo per il tramite della società RAL Green Energy, si legge in una nota.Coerentemente con lo schema già proposto in BESS Power Corporation, Redelfi si occuperà anche in Redelio del, delle attività di, della gestione finanziaria e del monitoraggio delle attività di sviluppo, mentre Elio Group sarà a capo di tutte le attività tecnicooperative."Il successo della collaborazione e del rapporto umano costruiti con Elio Group nell'ultimo anno ci ha portati a questa scelta strategica per l'ampliamento della presenza di Redelfi in America - ha commentato il- Il legame creatosi tra le competenze dei due team, ha dato origine a un rapporto lavorativo solido e proficuo. Confidiamo che questa cooperazione possa continuare, portandoci a centrare un importante obiettivo del Piano Industriale condiviso con il mercato".