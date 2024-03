Meloni vola a Washington: questa sera incontro con Biden alla Casa Bianca

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, è arrivata a Washington. La attende una visita ufficiale nel contesto della Presidenza italiana del. Questa sera Meloni il presidentealla Casa Bianca. La tappa successiva sarà Toronto dove incontrerà il primo ministro,. Entrambe le visite fanno seguito alla missione in Giappone di inizio febbraio e alla prima riunione dei leader G7 sotto la Presidenza italiana che si è svolta in videoconferenza da Kiev lo scorso 24 febbraio.L'obiettivo è innanzitutto quello di condividere con Biden e Trudeau ledella Presidenza italiana del G7: difesa del sistema internazionale basato sulla forza del diritto e continuo sostegno all'; conflitto in, con le relative conseguenze sull'agenda globale; prioritaria attenzione nei confronti dell', con l'obiettivo di costruire un modello di partenariato vantaggioso per tutti; continua attenzione alla regione dell'Indo-Pacifico; importanza delle questioni migratorie;In entrambi i casi, al centro dell'agenda anche le relazioni bilaterali di eccellenza, in tutti i settori, tra l'Italia e gli Stati Uniti e tra l'Italia e il Canada, nonché le prospettive di un loro ulteriore rafforzamento. Per quanto riguarda l'incontro con Biden, si tratterà in particolare di continuare a costruire le relazioni bilaterali sulla base dellaadottata dai due leader nell'ambito della prima visita di Meloni a Washington dall'inizio del suo mandato, lo scorso 27 luglio.