Open Fiber, in Friuli-Venezia Giulia buono regalo da 50 euro per i nuovi utenti

(Teleborsa) - Arriva il, unaè questa l’offerta a disposizione deii che intenderanno attivare entro il primo aprile 2024 una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber. "" è un’iniziativa mirata a incentivare l’utilizzo della rete ad altissima velocità e capacità realizzata nelle zone coinvolte dal Piano BUL.I comuni del Friuli-Venezia Giulia dove si potrà richiedere il voucher sono: Cordovado, Chions, Pinzano Al Tagliamento, Valvasone, Arzene, Morsano Al Tagliamento, Trasaghis, Ragogna, Palmanova, Remanzacco, Martignacco, Majano e Magnano In Riviera.Per accedere a questa opportunità, i residenti nei comuni potranno verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito ufficiale, scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione ultraveloce: a quel punto va compilato il form disponibile per ricevere il proprio voucher.La rete ultraveloce disponibile nei tredici comuni interessati dall’offertaattraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici). Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio dei comuni. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito delPiano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della regione Friuli-Venezia Giulia. La nuova rete resterà di proprietà pubblica."Grazie all’infrastruttura in fibra ottica FTTH di Open Fiber, in grado die anche oltre, i cittadini dei comuni interessati possono accedere a tutti i servizi digitali di ultima generazione come ad esempio: telemedicina, telelavoro, streaming video in HD, Internet of Things, acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", sottolineaOpen Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.