Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni (+2,15%), andamento rialzista per Inwit

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

Inwit

Telecom Italia

Ftse MidCap

Rai Way

Ftse SmallCap

Tesselis

Unidata

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 1 punti.Intanto ilha guadagnato il 2,15%, dopo un inizio di giornata a 8.966,5.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,34%.Risultato positivo per, che lievita del 2,12%.Tra le azioni del, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,94%.Tra le azioni del, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,84%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,80%.