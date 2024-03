Campania, Open Fiber: conclusi lavori per rete a Sturno

(Teleborsa) -in provincia di Avellino,la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga:ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del Comune in provincia di Avellino di accedere ad Internet con prestazioni. L’intervento - spiega la nota - si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce.La rete ultraveloce oggi disponibile a Sturno raggiunge(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo e anche oltre. Tra gli edifici coperti ci sono diverse sedi pubbliche condivise col vicino Comune di Frigento: i vari plessi dell’Istituto comprensivo “Pascoli”, la scuola dell’infanzia “Anzalone”, il Liceo scientifico e Istituto superiore “Fermi”, il Municipio, il Comando di polizia municipale, la biblioteca comunale, l’Auditorium, la ludoteca, la Pubblica assistenza Avos, la sede del Forum dei Giovani, la palestra comunale e il Centro sociale “D’Avino”.Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Campania. Molto ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti.in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", spiega Andrea Chianca, field manager dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Gola.