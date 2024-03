Henkel, fatturato in calo nel 2023. Dividendo invariato

Henkel

(Teleborsa) -, azienda tedesca attiva nel settore chimico, ha registratopari a 21.514 milioni di euro nel, con un calo nominale del -3,9% rispetto all'anno precedente. Gli effetti dei cambi hanno influito negativamente sullo sviluppo delle vendite per il -4,3%. Le acquisizioni/dismissioni hanno avuto un impatto negativo sul fatturato con il -3,9%, dovuto principalmente alla cessione delle attività commerciali in Russia. Ladelle vendite è stata pari al 4,2%.L'utile operativo rettificato () è aumentato significativamente del 10,2% a 2.556 milioni di euro. L'andamento positivo dei prezzi di vendita, le misure in corso per ridurre i costi e migliorare l'efficienza della produzione e della catena di fornitura, nonché le misure di ottimizzazione del portafoglio hanno più che compensato gli impatti negativi sulla redditività del gruppo derivanti dai prezzi costantemente elevati dei materiali diretti e della logistica."Nonostante un, abbiamo portato avanti costantemente la nostra strategia di crescita nel 2023 e ne abbiamo addirittura accelerato l'attuazione - ha affermatodi Henkel - Abbiamo ottenuto una crescita organica delle vendite molto forte e una redditività significativamente migliorata. In questo modo abbiamo superato le previsioni formulate all'inizio dell'anno. Questo sviluppo di successo è stato guidato sia dalle Adhesive Technologies che dai Consumer Brands".Verrà proposto all'assemblea generale annuale del 22 aprile 2024 unrispetto all'anno precedente di 1,85 euro per azione privilegiata e 1,83 euro per azione ordinaria. Ciò corrisponde ad un payout ratio del 42,4%, leggermente al di sopra della fascia target del 30-40%.NelHenkeldi generare una crescita organica delle vendite compresa tra il 2,0 e il 4,0%, con entrambe le business unit previste all'interno di questo intervallo. L'utile sulle vendite rettificato (margine EBIT rettificato) dovrebbe essere compreso tra il 12,0 e il 13,5%.