MAIRE, Nextchem acquisisce la tedesca GasConTec

MAIRE

(Teleborsa) - Nextchem (Sustainable Technology Solutions) controllata di, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di GasConTec Gmbh (GCT), un'azienda innovativa specializzata nello sviluppo tecnologico e nell'ingegneria di processo. GCT è stata fondata nel 2017 e ha sede a Bad Homburg, in Germania.GCT possiede oltre 80 brevetti e un significativo know-how nella sintesi di prodotti a bassa impronta carbonica come idrogeno, ammoniaca, metanolo, olefine, benzina e processi integrati metanolo/ammoniaca. In particolare, il portafoglio dell'azienda comprende l'Autothermal Reforming (ATR), una tecnologia collaudata per produrre idrogeno a bassa impronta carbonica con tassi molto elevati di cattura della CO2. I vantaggi di questa tecnologia sono dati dagli elevati rendimenti dell’idrogeno con la minimizzazione dei requisiti energetici esterni, garantendo efficienza e convenienza soprattutto negli impianti di larga scala.L'azienda può contare su un impianto dimostrativo su scala industriale per l'ossidazione parziale ad alta pressione, situato in Germania, che rappresenta un punto di riferimento globale per il settore.Le tecnologie distintive di GCT completeranno l'offerta di NEXTCHEM in segmenti chiave, a supporto della crescita e del rafforzamento della value proposition di MAIRE nelle soluzioni industriali per la transizione energetica, ed ampliando la base di clienti.L'accordo prevede undi euro: 15 milioni da versare entro 2 anni dal closing al raggiungimento di specifiche milestone; earn-out fino a 15 milioni, in base alla sottoscrizione e ai risultati di determinati accordi di licenza relativi alle tecnologie GCT entro 7 anni dal closing.Il closing è soggetto ad alcune condizioni sospensive usuali per questo tipo di transazioni ed è previsto per il secondo trimestre del 2024., ha commentato: "per rafforzare ulteriormente il portafoglio di NEXTCHEM con tecnologie distintive a bassa impronta carbonica. Il know-how e le competenze di ingegneria di processo di GCT supporteranno fortemente lo sviluppo di processi innovativi per la produzione di prodotti chimici a bassa impronta carbonica, rafforzando ulteriormente il posizionamento strategico di MAIRE come facilitatore industriale della transizione energetica”.