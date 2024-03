Mercati in attesa della BCE e di Powell. Focus anche sul Job Report

(Teleborsa) -, che tornano a fare i conti con le banche centrali e le elezioni, in un anno cruciale sotto questo punto di vista. La settimana sarà movimentata da una serie di, in grado di imprimere una direzione ai mercati azionari, che nel frattempo continuano ad aggiornare i massimi storici sulla scommessa che questo sarà l'anno di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed e della BCE.ha chiuso i mese di febbraio in forte rialzo, accumulano un vantaggio del 7,7% da inizio anno a 5.137,08 punti.ha evidenziato un più ampio vantaggio dell'8,78%, mentre l'indice pan-europeoha guadagnato il 5,4%.Sul fronte politica monetaria si riparte dalla BCE, che, dal quale si attende un nulla di fatto in materia di tassi (il periodo più probabile per un primo taglio di 25 punti base resta il mese di giugno). "Riteniamo che l’avvio dellae, ma è probabile che considerazioni legate al contenimento dei rischi reputazionali inducano a rinviare, continuando con l’approccio “dipendente dai dati", spiegano dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.L'appuntamento comunque è cruciale perché l'Eurotower fornirà le nuovee sulla base di queste lapotrebbe ribadire che occorre ancora tempo per un eventuale taglio e che l'impostazione resta prudente in attesa di capire se ci sarà un definitivo rientro dell'inflazione.Occhi puntati anche sulla Fed con l'audizione delnelle giornate di mercoledì (Camera) e giovedì (Senato). Un'occasione i cui anche il numero9 uno della banca centrale USA potrebbe confermare che non c'è fretta di tagliare i tassi di interesse.In primo piano anche la politica ed in particolare le, in vista delladelle primarie Repubblicane e Democratiche- Dalla California al Vermont, dall’Alaska alla Virginia - di cui alcuni particolarmente importanti per imprimere una svolta ai candidati.In casa Repubblicana,e scalzare l'avversaria Nikki Haley, che sinora ha tenuto testa all'ex Presidente, comunque favorito.Per i Democratici invece resta in pole il, nonostante i, dove si è sollevato un movimento di protesta contro il supporto incondizionati offerto dal Presidente a Israele.L'agenda macroeconomica, ma ve ne saranno alcuni da osservare più attentamente. Si inizia con glii in Europa e USA.Da segnalare anche i numeri sulla, che secondo gli esperti rifletteranno una accentuata volatilità nei due mesi a cavallo d’anno. Occhi puntati soprattutto su quelli tedeschi, destinati a confermare la debolezza dell'economia.Dagli Stati Uniti arriveranno anche i dati del, in calendario venerdì 8 marzo, per i quali gli esperti di Intesa Sanpaolo prevedono "una moderazione nella creazione di posti di lavoro non agricoli a febbraio, con un aumento atteso di 180 mila unità (da 353 mila a gennaio). Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile al 3,7%" e "un raffreddamento della crescita congiunturale dei salari orari, a 0,2% m/m da 0,6% m/m precedente".