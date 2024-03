United Rentals acquisirà Yak Access per 1,1 miliardi di dollari

United Rentals

(Teleborsa) -, la più grande società di noleggio di attrezzature al mondo, ha stipulato unda Platinum Equity per circa. Si prevede che la transazione si concluderà nel primo trimestre del 2024.Yak è leader nelle. Yak serve prevalentemente clienti nei settori utility e midstream. Per l'anno terminato il 31 dicembre 2023, ha generato 171 milioni di dollari di EBITDA rettificato su 353 milioni di dollari di ricavi rettificati in oltre 40 stati degli Stati Uniti."La nostra acquisizione di Yak, promuovendo allo stesso tempo i rendimenti per gli azionisti - ha detto Matthew Flannery, CEO di United Rentals - Questa nuova attività "Matting Solutions" creerà un'altra adiacenza per la nostra azienda con scala in un segmento di mercato ampio e in crescita. Oltre al suo profilo interessante in termini di crescita, margini e rendimenti, questa combinazione si basa sulla nostra strategia verticale Power, in cui sono previsti investimenti significativi nella generazione, trasmissione e distribuzione nei prossimi decenni".