La danese Genmab acquisirà ProfoundBio per 1,8 miliardi di dollari

Genmab

(Teleborsa) - La società biotecnologica danesee la società statunitense ProfoundBio hanno stipulato uncon una. ProfoundBio è una società privata di biotecnologie in fase clinica che sviluppa ADC e tecnologie ADC di prossima generazione per il trattamento di alcuni tumori, tra cui il cancro ovarico e altri tumori solidi.Genmab acquisirà ProfoundBio perin contanti, pagabili al closing (soggetto ad aggiustamento per il debito netto di chiusura di ProfoundBio e le spese di transazione), si legge in una nota."L'acquisizione proposta di ProfoundBio èe la nostra ambiziosa visione per il 2030, volta ad avere un impatto sulla vita dei pazienti attraverso farmaci anticorpali innovativi - ha affermato- Crediamo che i candidati ADC di ProfoundBio, le piattaforme tecnologiche proprietarie e il team di talento costituiranno una grande aggiunta a Genmab e che, insieme, saremo in grado di accelerare lo sviluppo di terapie anticorpali innovative e differenziate per i pazienti affetti da cancro".