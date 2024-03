Vista Outdoor rifiuta offerta da 2,9 miliardi di dollari da MNC Capital

Vista Outdoor

(Teleborsa) - Il board diharicevuta il 19 febbraio 2024 da, in base alla quale MNC ha espresso interesse ad acquisire Vista Outdoor in una transazione interamente in contanti per 35 dollari per azione, in un'operazione daIl boarde resta impegnato nella strategia di sostenere il business dei prodotti per esterni (Revelyst) come società quotata autonoma per generare il massimo valore per gli azionisti."A seguito di un attento esame con il nostro team esperto di consulenti finanziari e legali, il board ha stabilito che la transazione contemplata dalla manifestazione di interesse di MNC Capital sottovaluta significativamente la società e non è nel migliore interesse di i nostri azionisti - ha commentato il presidente Michael Callahan - In particolare, l'indicazione di interesse sottovaluta significativamente il business Revelyst, che prevediamo raddoppierà l'EBITDA rettificato autonomo nell'anno fiscale 2025 e raggiungerà un margine EBITDA rettificato mid-teens nel lungo termine. L'indicazione inoltreimpegnati procurati e".