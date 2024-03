Apple,. vendite iPhone a picco del 24% in Cina

Apple

(Teleborsa) -nelle prime sei settimane del 2024, un periodo non brillante per il mercato della telefonia cinese, che nel complesso ha fatto registrare un calo delle vendite del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023.E' quanto emerge dal rapporto della società di ricercache attribuisce la performance allaed alla persistente, uno smartphone di fascia alta che regge bene la competizione con l'iPhone e che ha consentito al produttore cinese di portare a casa un aumento delle vendite dle 64% nello stesos periodo."La, ma in questo momento è una decisione difficile con tutto ciò che sta accadendo, soprattutto nel settore immobiliare”, ha affermato l’ analista senior, aggiungendo "per quanto riguarda Apple, c’è più margine di manovra nel breve termine. Le promozioni aggressive di questo fine settimana sono solo un esempio”.Counterpoint stima che larimangaa causa della spesa contenuta e del lancio di alcuni nuovi prodotti.