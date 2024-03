Brembo, utile 2023 sale a 305 milioni. Dividendo di 0,30 euro

Brembo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha chiuso ilcon unpari a 3.849,2 milioni di euro (+6,1% sul 2022; +8,0% a parità di cambi),a 665,8 milioni di euro (+6,5% sul 2022, 17,3% dei ricavi);a 414,1 milioni di euro (+8,2% sul 2022, 10,8% dei ricavi), e undi 305 milioni di euro, in aumento del 4,2%."Brembo archivia un 2023 che conferma il trend di crescita dell'azienda - ha commentato il- I risultati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione registrano ricavi superiori ai 3,8 miliardi di euro, margini in aumento e un utile netto che per la prima volta supera i 300 milioni. Ognuno di questi indicatori cresce rispetto ai già significativi valori del 2022. In termini assoluti, sono i risultati più alti nella storia di Brembo. Abbiamo registrato un'ottima generazione di cassa e ulteriormente ridotto l'indebitamento. Il livello degli investimenti è senza precedenti, superando i 430 milioni di euro"."Siamoannunciando il nostroper cogliere opportunità di crescita nel Sud-est asiatico - ha spiegato - Parallelamente, prosegue l'evoluzione digitale dell'azienda con lo sviluppo del sistema frenante intelligente Sensify e le attività di Brembo Solutions, lanciata proprio nel 2023 per fornire soluzioni di intelligenza artificiale alle imprese. Restiamo determinati a essere leader nel nostro settore e ad accompagnare i nostri clienti nel percorso di profonda trasformazione del mondo automotive".L'al 31 dicembre 2023 si attesta a 454,8 milioni di euro, in diminuzione di 47,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022.Sulla base del portafoglio ordini e salvo mutazioni significative dell'attuale contesto macroeconomico e geopolitico, Brembo si attende per l'ricavi in crescita mid-single digit rispetto all'anno precedente.Il CdA ha proposto unper ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco della cedola. Si proporrà di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 22 maggio 2024, con stacco della cedola n. 1 il giorno 20 maggio 2024 (record date 21 maggio 2024).Brembo ha fornito anche un aggiornamento sulla trasformazione transfrontaliera, spiegando che le azioni continueranno a essere quotate sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana con il: NL0015001KT6, attivo a decorrere. Nessuna attività è richiesta agli azionisti al riguardo.