Energia, aste ridisegnano classifica fornitori: Enel scende al 48%, Hera sale al terzo posto

(Teleborsa) - Il presidente di Arera,, ha dichiarato che ilprescelto dall'Autorità "si è rivelato uno strumento valido e adeguato a garantire la parità di trattamento tra gli operatori del mercato ed esiti realmente concorrenziali, a beneficio dei clienti, grazie anche alla pluralità di partecipanti che ha concorso in tutte le aree territoriali". Inin commissione Attività produttive alla Camera, Besseghini ha evidenziato che "complessivamente il bilanciamento dei molteplici fattori ha indotto i partecipanti a formulare offerte tra di loro molto diverse, con numerosi casi di offerte a valori negativi".Per il presidente di"a dimostrazione dell'efficacia dell'quale mezzo in grado di incidere sulla struttura di mercato ove vi sia un'adeguata concorrenza tra partecipanti, basti osservare come gli esiti delle procedure competitive abbiano ridisegnato, in parte, la mappa dei fornitori per i clienti domestici di energia elettrica nel Paese".Dai dati "si evince che il gruppo, nonostante sia risultato vincitore in 7 aree, ha ridotto la propriaserviti in tutto il mercato dell'energia elettrica al dettaglio (sia tutelato sia libero), scendendo al 48% rispetto alla quota di mercato di 56,7% pre-asta". Inoltre, si evidenzia che la società, "avendo quasi triplicato il numero di clienti domestici serviti, in seguito all'asta diventa (sulla base dei dati attualmente disponibili) il terzo operatore di mercato per numero di Pod, con una quota di mercato molto vicina a quella del secondo operatore di mercato () che rifornisce circa l'8,7% dei Pod nella titolarità di clienti domestici di energia elettrica"."Anche le societàrafforzano significativamente la propria posizione di mercato, con un numero di clienti domestici serviti post-asta rispettivamente raddoppiato e quintuplicato. La società Edison Energia risulta essere (sulla base dei dati attualmente disponibili) il quarto operatore di mercato per numero di POD serviti (in luogo della società Acea), mentre Illumia si attesta al settimo posto, dopoche prima dell'asta risultavano essere rispettivamente il terzo e il quinto operatore di mercato".