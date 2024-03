FAE Technology continua il rally con volumi consistenti

FAE Technology

Microsoft

(Teleborsa) -di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, dopo che ieri ha finalizzato un accordo per laDopo ilsegnato nella giornata di ieri, con un controvalore di circa 2 milioni di euro, nella seduta odierna il titolo mostra un(dopo essere stato sospeso al rialzo) con un controvalore superiore a 1,2 milioni di euro. Si tratta di, visto che nell'ultimo mese il controvalore medio è di appena 58 mila euro; ancora inferiore se si escludono le sedute di giovedì e venerdì scorso - già molto più elevate del solito - con rispettivamente 210 e 240 mila euro.L'annuncio della collaborazione con l'imprenditore e innovatore statunitense, già Chief Technical Officer e Chief Software Architect didal 2005 al 2010 e oggi founder e CEO di Blues Wireless, hadell'azienda di Gazzaniga (Bergamo). Sbarcata in Borsa a novembre 2022 con un prezzo di collocamento di 1,50 euro e una capitalizzazione di 22,5 milioni di euro, oggi vale oltre 70 milioni di euro.I tanti acquisti sul titolo sono arrivati nonostante Ray Ozzie non sia un volto nuovo per FAE Technology., l'imprenditore statunitense ha. Ora però Ozzie dovrebbe supportare il gruppo nell'estensione del proprio business model, con particolare attenzione alle opportunità offerte dai mercati dell'edge computing e dell'intelligenza artificiale.