Generali, Famiglie “Obiettivo Rendimento”: tassi, inflazione e oltre 1.500 miliardi di euro sui conti correnti

(Teleborsa) - In un contesto caratterizzato da tassi di interesse ancora alti, inflazione e liquidità parcheggiata sui conti correnti,, la nuovache dà una risposta concreta alla richiesta di rendimento che protegga il risparmio dall’inflazione, mantenendosi al riparo dalla volatilità dei mercati nel medio periodo e cogliendo le opportunità del comparto obbligazionario. Oggi36% nel 2023 rispetto al 34% del 2022, ma sono ancora molti (62% degli intervistati) che continuano a tenere il denaro sul conto corrente: l’ammontare di liquidità era pari a 1.730 mld di euro a novembre 2023.A questo contesto Generali risponde con "Obiettivo Rendimento", la soluzione multi-ramo a premio unico, collocata in una finestra di tempo dal 22 febbraio al 19 aprile, cheLa soluzione investe il premio unico per il 20% nella gestione separata Royal Fund e per l’80% nel fondo interno obbligazionario Generali Opportunità Bond 2030, costruito su un portafoglio modello selezionato altamente diversificato, con una stima di rendimento lordo del 4,27% (ultima rilevazione 1° marzo), e con grande attenzione in base al rating dell'emittente, e quindi alla sua solidità, e al rendimento atteso dei titoli obbligazionari. Durante la finestra di collocamento il rendimento lordo a scadenza stimato verrà monitorato per verificare che si mantenga a livelli favorevoli alla raccolta, dunque intorno al tasso del 4%., hanno dichiarato: "Generali, oltre a essere la prima Compagnia di assicurazioni in Italia, vanta una solida esperienza nel risparmio gestito, arrivando a detenere 775 mld di euro di asset: vogliamo mettere a disposizione la nostra competenza, e quella della nostra Rete unica e distintiva, per permettere alle persone di cogliere le opportunità che il mercato offre, come un vero Partner di Vita deve fare. Inoltre, Generali Obiettivo Rendimento è orientato verso la sostenibilità, grazie a una accurata selezione di titoli sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance in linea con il nostro piano industriale "Lifetime Partner 24: Driving Growth".