Houthi colpiscono portacontainer MSC: equipaggio doma rogo

(Teleborsa) -, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, diretta verso Gibuti. A bordo è scoppiato un incendio. Il comandante ha fatto comunque sapere che non ci sono feriti a bordo.Lo rende noto il Centcom, spiegando che sono stati due i missili lanciati contro l'imbarcazione, a 91 miglia nautiche a sudest di Aden. Il primo è finito in acqua, mentre il secondo ha colpito la portacontainer causando alcuni danni.lanciato dallo Yemen un drone diretto verso la nave, il cacciatorpediniere della Marina Militare che, già da febbraio, staziona nell'area per garantire la sicurezza della navigazione alle navi mercantili dirette verso Suez.Subito è scattata l'allerta a bordo e sono stati attivati i sistemi di autodifesa. Ilma la mossa rischia di far precipitare la crisi nel Mar Rosso, da mesi ormai sotto attacco da parte dei ribelli yemeniti che, fino ad oggi, avevano effettuato raid solo verso imbarcazioni statunitensi e britanniche.Il ministro della Difesa,, ha parlato di "grave violazione del diritto internazionale" e di "attentato alla sicurezza dei traffici marittimi". Il ministro degli Esteri,ha evidenziato il ruolo della Marina Militare che - scrive - "difende il diritto alla libera navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi".